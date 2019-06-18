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Факты / Происшествия

Снес отбойник и перевернулся: в Винницкой области автобус с людьми слетел в кювет

В Винницкой области пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся на боковую часть.

Снес отбойник и перевернулся: в Винницкой области автобус с людьми слетел в кювет

Авария произошла в селе Лукашевка Винницкой области, в результате которой пассажирский автобус международного соединения Сучава (Румыния) – Запорожье съехал в кювет и перевернулся.

В результате ДТП шесть пассажиров пострадали, четверо из которых были госпитализированы.

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– Водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехал в кювет и перевернулся. На момент ДТП в автобусе находилось 23 пассажира и 2 водителя, – рассказали в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины. Если вину водителя докажут, то ему грозит до трех лет лишения свободы.

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Снес отбойник и перевернулся: в Винницкой области автобус с людьми слетел в кювет / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Тростянецком районе Винницкой области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли четыре человека.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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