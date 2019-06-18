У Вінницькій області пасажирський автобус з’їхав в кювет та перекинувся на бокову частину.
Аварія сталася в селі Лукашівка Вінницької області, внаслідок якої пасажирський автобус міжнародного сполучення Сучава (Румунія) – Запоріжжя з’їхав в кювет та перекинувся.
Внаслідок ДТП шестеро пасажирів постраждали, четверо з яких госпіталізували.
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– Водій не впорався з керуванням, внаслідок чого автобус з’їхав в кювет та перекинувся. На момент ДТП в автобусі перебувало 23 пасажири та 2 водії, – розповіли у поліції.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України. Якщо провину водія доведуть, то йому загрожує до трьох років обмеження волі.
Зніс відбійник і перекинувся: на Вінниччині автобус з людьми злетів у кювет / 4 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що у Тростянецькому районі Вінницької області внаслідок зіткнення двох легковиків загинули чотири людини.
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