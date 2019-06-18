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Факти / Надзвичайні події

Зніс відбійник і перекинувся: на Вінниччині автобус з людьми злетів у кювет

У Вінницькій області пасажирський автобус з’їхав в кювет та перекинувся на бокову частину.

Зніс відбійник і перекинувся: на Вінниччині автобус з людьми злетів у кювет

Аварія сталася в селі Лукашівка Вінницької області, внаслідок якої пасажирський автобус міжнародного сполучення Сучава (Румунія) – Запоріжжя з’їхав в кювет та перекинувся.

Внаслідок ДТП шестеро пасажирів постраждали, четверо з яких госпіталізували.

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– Водій  не впорався з керуванням, внаслідок чого автобус з’їхав в кювет та перекинувся. На момент ДТП в автобусі перебувало 23 пасажири та 2 водії, – розповіли у поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України. Якщо провину водія доведуть, то йому загрожує до трьох років обмеження волі.

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Зніс відбійник і перекинувся: на Вінниччині автобус з людьми злетів у кювет / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Тростянецькому районі Вінницької області внаслідок зіткнення двох легковиків загинули чотири людини.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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