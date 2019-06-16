В Тростянецком районе Винницкой области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли четыре человека.

В Винницкой области столкнулись Audi А6 и Volkswagen Tiguan, которые двигались во встречном направлении.

– За рулем Audi находился 31-летний житель села Новая Ободовка. За рулем другого автомобиля – 36-летний житель Днепра. Оба водителя погибли на месте происшествия. Также травмы, несовместимые с жизнью, получили два пассажира иномарок – 40-летний мужчина и жена водителя Volkswagen, – рассказали в пресс-службе ГУНП в Винницкой области.

Читайте: Кровавое ДТП в Киеве: четверо погибших, на трассе пробка

Кроме того, травмы различной степени получили еще четверо пассажиров – 21 и 25-летние молодые люди, а также дети в возрасте 10 и 6 лет.

Следствием начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК Украины.













В Винницкой области столкнулись две легковушки: четыре человека погибли (18+) / 3 фотографии

Напомним, ранее в масштабном ДТП в Польше погибли шесть человек.