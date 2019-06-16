В Тростянецком районе Винницкой области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли четыре человека.
В Винницкой области столкнулись Audi А6 и Volkswagen Tiguan, которые двигались во встречном направлении.
– За рулем Audi находился 31-летний житель села Новая Ободовка. За рулем другого автомобиля – 36-летний житель Днепра. Оба водителя погибли на месте происшествия. Также травмы, несовместимые с жизнью, получили два пассажира иномарок – 40-летний мужчина и жена водителя Volkswagen, – рассказали в пресс-службе ГУНП в Винницкой области.
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Кроме того, травмы различной степени получили еще четверо пассажиров – 21 и 25-летние молодые люди, а также дети в возрасте 10 и 6 лет.
Следствием начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК Украины.
Напомним, ранее в масштабном ДТП в Польше погибли шесть человек.