В одном из поселков в Запорожской области 18-летний парень неестественным способом изнасиловал шестилетнюю дочь своей сожительницы.
Об изнасиловании маленькой дочери в полицию заявила 22-летняя мать.
По словам женщины, пока она находилась на лечении в медучреждении, ее сожитель, 2001 года рождения, неестественным путем изнасиловал ее малолетнюю дочь.
Вы за обнародование данных осужденных за педофилию?
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Сейчас полиция принимает меры для задержания подозреваемого и проведения проверки.
Напомним, в Херсонской области мужчина изнасиловал 7-летнюю девочку.
Источник: Вячеслав Аброськин
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