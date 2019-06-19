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Факты / Происшествия

На Запорожье парень изнасиловал шестилетнюю девочку

В одном из поселков в Запорожской области 18-летний парень неестественным способом изнасиловал шестилетнюю дочь своей сожительницы.

Розбещення малолітніх

Об изнасиловании маленькой дочери в полицию заявила 22-летняя мать.

По словам женщины, пока она находилась на лечении в медучреждении, ее сожитель, 2001 года рождения, неестественным путем изнасиловал ее малолетнюю дочь.

Вы за обнародование данных осужденных за педофилию?

Результаты

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Сейчас полиция принимает меры для задержания подозреваемого и проведения проверки.

Напомним, в Херсонской области мужчина изнасиловал 7-летнюю девочку.

Источник: Вячеслав Аброськин

Фото: Pixabay

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