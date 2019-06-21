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Як розганяли акцію протесту в Грузії: кадри очевидців

Розгін акції протесту біля парламенту Грузії зняли очевидці.

Протести в Грузії

Під час розгону антиросійського мітингу в Тбілісі поліція застосувала шашки зі сльозогінний газ – це підтверджує відео, зняте очевидцями.

– На площі перед парламентом Грузії залишається дуже мало людей. Чинна влада вибрала силовий варіант розгону протестуючих, – пише Twitter Микола Левшіц.

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Нагадаємо, внаслідок протестів в Тбілісі, які почалися 20 червня, постраждали понад 50 осіб.

Фото: Николай Левшиц‏

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