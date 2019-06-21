Розгін акції протесту біля парламенту Грузії зняли очевидці.

Під час розгону антиросійського мітингу в Тбілісі поліція застосувала шашки зі сльозогінний газ – це підтверджує відео, зняте очевидцями.

– На площі перед парламентом Грузії залишається дуже мало людей. Чинна влада вибрала силовий варіант розгону протестуючих, – пише Twitter Микола Левшіц.

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В двух метрах от меня, когда отошёл передохнуть, стали падать шашки со слезоточивым газом. На площади перед парламентом Грузии остаётся очень мало человек. Действующая власть выбрала силовой вариант разгона протестующих pic.twitter.com/zOGkxKddkZ — Николай Левшиц (@nlevshits) 20 июня 2019 г.

Нагадаємо, внаслідок протестів в Тбілісі, які почалися 20 червня, постраждали понад 50 осіб.

Фото: Николай Левшиц‏