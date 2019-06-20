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Факты / Мир

Протесты в Тбилиси: люди штурмуют парламент Грузии (ТРАНСЛЯЦИЯ)

В Тбилиси участники оппозиционного митинга ворвались в здание парламента Грузии. Полиция применила шашки со слезоточивым газом, пострадали десятки человек.

Протести в Тбілісі

По данным грузинских СМИ, полиция применила против участников акции протеста слезоточивый газ и резиновые пули – пострадали десятки людей.

Протесты начались после того, как депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов выступил в парламенте Грузии, сидя в кресле спикера. Российской делегации пришлось покинуть Грузию.

Во внутренний двор парламента прорвались около сотни человек. Полицейские пытаются помешать штурму, но пока без силовых методов.

Глава МВД Грузии Георгий Гахария назвал происходящее штурмом государственных институций, но позже сказал, что готов уйти в отставку.

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Протестующие требуют отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы Службы госбезопасности Вахтанга Гомелаури.

В протестах принимают участие несколько тысяч человек.

Началось все еще утром. В парламенте заседала Межпарламентская ассамблея православия, которую возглавлял депутат Госдумы России Сергей Гаврилов. Он неожиданно занял место спикера и заговорил на русском языке.

Это возмутило фракции Европейская Грузия и Единое национальное движение – они сорвали заседание и потребовали от россиян покинуть помещение

Уже вечером люди вышли к парламенту и перекрыли проспект. Они держали в руках плакаты, на которых требование к россиянам покинут Грузию: “Русские оккупанты, вон!”

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Протесты в Тбилиси: люди штурмуют парламент Грузии (ТРАНСЛЯЦИЯ) / 4 фотографии

Напомним, посол Украины в Грузии Игорь Долгов устроил демарш президенту Межпарламентской ассамблеи православия, российскому депутату Сергею Гаврилову – в знак протеста против сопротивления со стороны Москвы желанию Украины получить томос об автокефалии.

Источник: Новости-Грузия

ФотоНиколай Левшиц

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