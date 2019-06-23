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Факти / Надзвичайні події

У Харкові Toyota протаранила будівлю міськради

У Харкові внаслідок ДТП біля будівлі міськради постраждав водій Toyota.

У Харкові Toyota протаранила будівлю міськради

Вранці, близько 08.00, водій автомобіля Toyota в’їхав у будівлю міської ради на площі Конституції.

Внаслідок ДТП постраждав 30-річний водій, його госпіталізовано до міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Читайте: Кривава ДТП у Києві: четверо загиблих, на трасі затор

Пасажирів в авто не було.

Поліція з’ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди.

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У Харкові Toyota протаранила будівлю міськради / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали про смертельну ДТП на Хмельниччині, де туристичний автобус зіткнувся з вантажівкою.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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