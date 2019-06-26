В Харьковской области спортсмен-мажор избил до смерти своего соседа из-за ревности к девушке.

В городе Лозовая Харьковской области мужчина приревновал свою любовницу к соседу и избил его до смерти.

Брат погибшего рассказывает, что он поздоровался с девушкой, которая шла в сопровождении двух мужчин. Одного из ее поклонников это разозлило. Он начал сразу угрожать. Тогда на место вызвали полицию.

Спортсмена это разозлило еще больше. Он ударил мужчину так, что тот сразу потерял сознание. В квартиру его донес брат, после чего и вызвал скорую.

Врачи более суток боролись за его жизнь, но спасти 30-летнего молодого человека не удалось. Он умер от кровоизлияния в мозг.

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Горожане боятся, что подозреваемого в убийстве могут не арестовать. Ведь он профессиональный спортсмен и зять заместителя мэра.

Даже на суд подозреваемый приходит не в сопровождении конвоя, а сам еще и с опозданием. Он утверждает, что ни на кого не нападал, а только защищался.

Суд принял решение отправить подозреваемого в СИЗО. Ему грозит лишение свободы до десяти лет.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Одесской области патрульный избил дубинкой пассажира авто.