На Харківщині спортсмен-мажор побив до смерті свого сусіда через ревнощі до дівчини.

У містечку Лозова на Харківщині чоловік приревнував свою коханку до сусіда і побив його до смерті.

Брат загиблого розповідає, що той привітався з дівчиною, яка йшла у супроводі двох чоловіків. Одного з її залицяльників це роздратувало. Він почав відразу погрожувати. Тоді на місце викликали поліцію.

Спортсмена це розлютило ще більше. Він вдарив чоловіка так, що той одразу знепритомнів. До квартири його доніс брат, після чого і викликав швидку.

Лікарі більше доби боролися за його життя, але врятувати 30-річного молодика не вдалося. Він помер від крововиливу у мозок.

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Містяни бояться, що підозрюваного у вбивстві можуть не арештувати. Адже він професійний спортсмен та зять заступника мера.

Навіть на суд підозрюваний приходить не у супроводі конвою, а сам ще й із запізненням. Він стверджує, що ні накого не нападав, а лише захищався.

Суд ухвалив рішення відправити підозрюваного до СІЗО. Йому загрожує позбавлення волі до десяти років.

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