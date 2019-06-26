У Вінницькій області водій ОPEL протаранив ВАЗ. Внаслідок ДТП загинув чоловік.

У Літинському районі Вінницької області 56-річний водій ВАЗу здійснював поворот ліворуч, коли 30-річний громадянин Ірану на ОPEL рухався в попутному напрямку.

– Не впоравшись з керуванням транспортного засобу, водій іномарки зіткнувся з легковиком, внаслідок чого останній перекинувся. Внаслідок ДТП водій ВАЗ ушкоджень помер на місці події, – розповіли у прес-службі ГПНП у Вінницькій області.

Читайте: У Харкові Toyota протаранила будівлю міськради

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 КК України. Винному загрожує до 8 років позбавлення волі.





















На Вінниччині іноземець влаштував смертельну ДТП / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що на в’їзді до Києва з боку Житомирської траси зіткнулися дві фури. Внаслідок ДТП один з водіїв загинув.

Фото: vn.20minut.ua