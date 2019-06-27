PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Повалені дерева, розтрощені авто і смерть людини: наслідки негоди в Україні

27 червня в Україні вирувала негода, у результаті якої були повалені дерева і загинула людина.

Повалені дерева, розтрощені авто і смерть людини: наслідки негоди в Україні

Негода у Києві призвела до пошкодження конструкції будівель, вітер 25-28 м/с валив дерева. У Бучі Київської області через падіння дерева одна людина загинула. У столиці постраждало двоє людей.

ДСНС 15 разів виїжджала для прибирання дерев з автомобілів, чотири рази – для прибирання дерев з будинків. кілька разів – з проїжджої частини. Всього для ліквідації негоди у Києві було здійснено 42 виїзди.

Також проводились роботи по відкачці води з проїжджої частини дороги (тунелю) на перехресті вулиць Теліги та Щусєва.

Читайте: Ураган в Києві: гроза, град і шквали будуть до кінця дня

Гроза, злива і шквали обрушилися і на інші регіони України. Так, в Івано-Франківській області сильний вітер повалив 160 дерев і пошкодив дахи 11 будинків. Жертв і постраждалих на території області немає.

  • image
  • image
  • image
  • image
Повалені дерева, розтрощені авто і смерть людини: наслідки негоди в Україні / 4 фотографии

Наслідки негоди в Україні

До речі, у Львові п’ятеро людей постраждали в результаті падіння дерева.

Джерело: ДСНС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка