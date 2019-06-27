27 червня в Україні вирувала негода, у результаті якої були повалені дерева і загинула людина.

Негода у Києві призвела до пошкодження конструкції будівель, вітер 25-28 м/с валив дерева. У Бучі Київської області через падіння дерева одна людина загинула. У столиці постраждало двоє людей.

ДСНС 15 разів виїжджала для прибирання дерев з автомобілів, чотири рази – для прибирання дерев з будинків. кілька разів – з проїжджої частини. Всього для ліквідації негоди у Києві було здійснено 42 виїзди.

Також проводились роботи по відкачці води з проїжджої частини дороги (тунелю) на перехресті вулиць Теліги та Щусєва.

Читайте: Ураган в Києві: гроза, град і шквали будуть до кінця дня

Гроза, злива і шквали обрушилися і на інші регіони України. Так, в Івано-Франківській області сильний вітер повалив 160 дерев і пошкодив дахи 11 будинків. Жертв і постраждалих на території області немає.

















Повалені дерева, розтрощені авто і смерть людини: наслідки негоди в Україні / 4 фотографии

Наслідки негоди в Україні



До речі, у Львові п’ятеро людей постраждали в результаті падіння дерева.