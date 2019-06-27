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Факты / Погода

Ураган в Киеве: гроза, град и шквалы будут до конца дня

В Киеве началась сильная гроза, местами повалены деревья и подтоплены улицы.

Ураган в Киеве: гроза, град и шквалы будут до конца дня

В ближайшее время в Киеве и Киевской области ожидается гроза II уровня опасности.

– В ближайший час и до конца суток 27 июня в Киеве и области ожидается гроза, град, порывы ветра и шквалы 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый), – говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Читайте: Погода в Украине на 27 июня (КАРТА)

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Ураган в Киеве: гроза, град и шквалы будут до конца дня / 5 фотографий

В результате урагана в Киеве попадали деревья и образовались пробки. В столице сейчас идет сильный дождь. В Киевской городской государственной администрации сообщают, что гроза будет до конца дня. Кое-где шквалы ветра срывают крыши из помещений.


Ранее Факты ICTV писали, когда в Украине спадет аномальная жара. 

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