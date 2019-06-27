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Факты / Происшествия

Во Львове на отдыхающих упало дерево – пятеро пострадавших

Во Львове пятеро людей пострадали в результате падения дерева.

Дерево впало

В пгт Брюховичи (Львов) 26 июня около 20.30 на территории центра отдыха и реколлекций Светлица упало дерево, в результате чего пострадали пять человек.

Среди них трое детей 2004, 2014 и 2015 годов рождения.

После падения дерева все пострадавшие обратились за медицинской помощью.

Читайте: В Конотопе избили экс-мэра Артема Семенихина – он в реанимации

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

К слову, в Полтавской области в результате падения дельтаплана погибли двое людей.

Источник: Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА

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