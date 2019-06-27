Масштабный пожар на складах секонд-хенда в Киеве ликвидирован.

Пожар в Киеве, начавшийся 26 июня в 19.30 на складах в Петропавловской Борщаговке, спасателям удалось ликвидировать в 23.53.

Жертв и пострадавших, к счастью, нет.

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По данным ГСЧС, площадь пожара составила 2,5 тыс. кв. м.

К тушению привлекалось 75 человек личного состава и 19 единиц спецтехники.

Напомним, пожар в Киеве произошел на Петропавловской Борщаговке вечером 26 июня – загорелись склады секонд-хенда.

Во время пожара в некоторых районах Киева зафиксировано превышение концентрации сернистого ангидрида в 5- 8 раз. Это вещество может вызвать раздражение верхних дыхательных путей.