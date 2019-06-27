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Факти / Надзвичайні події

Пожежа у Києві: склади секонд-хенду загасили

Масштабну пожежу на складах секонд-хенду у Києві ліквідовано.

Пожежа у Києв

Пожежу у Києві, що почалася 26 червня о 19.30 на складах у Петропавлівській Борщагівці,  рятувальникам вдалося ліквідувати о 23.53.

Жертв та постраждалих, на щастя, немає.

Читайте: Пожежа у Києві: з’явилося відео палаючих складів секонд-хенду на Борщагівці

За даними ДСНС, площа пожежі склала 2,5 тис. кв. м.

До гасіння залучалося 75 чоловік особового складу та 19 одиниць спецтехніки.

Нагадаємо, пожежа у Києві сталася на Петропавлівській Борщагівці ввечері 26 червня – загорілися склади  секонд-хенду.

Під час пожежі у деяких районах Києва зафіксовано перевищення концентрації сірчистого ангідриду у 5- 8 разів. Ця речовина може викликати подразнення верхніх дихальних шляхів.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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