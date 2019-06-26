В Киеве на Петропавловской Борщаговке произошел масштабный пожар.

На Петропавловской Борщаговке произошел масштабный пожар. Предварительно, горят склады секонд-хенда за гипермаркетом Ашан.

– 26 июня в 19.30 в с. Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района возник пожар на территории склада с секонд-хендом на площади 2,5 тысячи кв. м. (общая площадь 3,5 тыс. кв.м), – говорится в сообщении ГУ ГСЧС в г. Киеве.

Столб черного дыма виден издалека.

– Видно дым с виноградаря, Оболони и центра, – пишут люди в KO INFO.

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По данным ГСЧС, жертв и пострадавших нет. Однако, по данным корреспондента ICTV с места событий, пострадавшие все же есть.

Угрозы, что огонь перекинется на соседнее здания нет.

На месте происшествия работают пожарные. Но локализовать огонь пока не удается. Причина возгорания устанавливается.

















Огонь видно на левом берегу: в Киеве на Борщаговке пожар / 4 фотографии

К слову, в России 1 июня в городе Дзержинск Нижегородской области произошли взрывы на заводе.