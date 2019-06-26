В Киеве на Петропавловской Борщаговке произошел масштабный пожар.
На Петропавловской Борщаговке произошел масштабный пожар. Предварительно, горят склады секонд-хенда за гипермаркетом Ашан.
– 26 июня в 19.30 в с. Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района возник пожар на территории склада с секонд-хендом на площади 2,5 тысячи кв. м. (общая площадь 3,5 тыс. кв.м), – говорится в сообщении ГУ ГСЧС в г. Киеве.
Столб черного дыма виден издалека.
– Видно дым с виноградаря, Оболони и центра, – пишут люди в KO INFO.
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По данным ГСЧС, жертв и пострадавших нет. Однако, по данным корреспондента ICTV с места событий, пострадавшие все же есть.
Угрозы, что огонь перекинется на соседнее здания нет.
На месте происшествия работают пожарные. Но локализовать огонь пока не удается. Причина возгорания устанавливается.
К слову, в России 1 июня в городе Дзержинск Нижегородской области произошли взрывы на заводе.