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Факты / Происшествия

Огонь видно на левом берегу: в Киеве на Борщаговке пожар

В Киеве на Петропавловской Борщаговке произошел масштабный пожар.

Огонь видно на левом берегу: в Киеве на Борщаговке пожар

На Петропавловской Борщаговке произошел масштабный пожар. Предварительно, горят склады  секонд-хенда за гипермаркетом Ашан.

– 26 июня в 19.30 в с. Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района возник пожар на территории склада с секонд-хендом на площади 2,5 тысячи кв. м. (общая площадь 3,5 тыс. кв.м), – говорится в сообщении ГУ ГСЧС в г. Киеве.

Столб черного дыма виден издалека.

– Видно дым с виноградаря, Оболони и центра, – пишут люди в KO INFO.

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По данным ГСЧС, жертв и пострадавших нет. Однако, по данным корреспондента ICTV с места событий, пострадавшие все же есть.

Угрозы, что огонь перекинется на соседнее здания нет.

На месте происшествия работают пожарные. Но локализовать огонь пока не удается. Причина возгорания устанавливается.

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Огонь видно на левом берегу: в Киеве на Борщаговке пожар / 4 фотографии

К слову, в России 1 июня в городе Дзержинск Нижегородской области произошли взрывы на заводе.

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