Появилось видео пожара в Киеве, на нем видно, как горят склады секонд-хенда на Борщаговке.
Пожар в Киеве, который начался на Борщаговке вечером 26 июня, сняли на видео. Густой черный дым над местом пожара виден в ближайших пригородах Киева за Кольцевой дорогой.
На ролике видно, как полыхают склады секонд-хенда на Борщаговке. Здание почти выгорело дотла. Огнем охвачена площадь 7,5 тысяч квадратных метров.
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Видео пожара в Киеве
Напомним, что 26 июня в Киеве произошел пожар на Петропавловской Борщаговке. Известно, что горят склады секонд-хенда за гипермаркетом Ашан. По данным ГСЧС, жертв и пострадавших нет.
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