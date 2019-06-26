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Пожар в Киеве: появилось видео горящих складов секонд-хенда на Борщаговке

Появилось видео пожара в Киеве, на нем видно, как горят склады секонд-хенда на Борщаговке.

Пожар в Киеве: появилось видео горящих складов секонд-хенда на Борщаговке

Пожар в Киеве, который начался на Борщаговке вечером 26 июня, сняли на видео. Густой черный дым над местом пожара виден в ближайших пригородах Киева за Кольцевой дорогой.

На ролике видно, как полыхают склады секонд-хенда на Борщаговке. Здание почти выгорело дотла. Огнем охвачена площадь 7,5 тысяч квадратных метров.

Читайте: Пожар на птицефабрике под Киевом: горел цех

Видео пожара в Киеве

Напомним, что 26 июня в Киеве произошел пожар на Петропавловской Борщаговке. Известно, что горят склады секонд-хенда за гипермаркетом Ашан. По данным ГСЧС, жертв и пострадавших нет.

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