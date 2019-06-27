В селе Айдар-Николаевка Луганской области отец привязывал 6-летнего ребенка металлической цепью к входной двери, так как он не слушался.
В Луганской области отец применял к 6-летнему сыну жестокий “метод воспитания”. Он привязывал его к входной двери цепью.
Это мужчина делал неоднократно из-за того, что ребенок не реагировал на его замечания и портил имущество.
Ребенка обследуют медики. Представителями службы по делам детей будет решаться вопрос о временном изъятии ребенка из семьи.
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Насилие над ребенком обнаружили во время проведения профилактического рейда по проверке лиц, склонных к домашнему насилию. Его проводили сотрудники ювенальной превенции Новоайдарского отдела полиции совместно с представителями службы по делам детей в селе Айдар-Николаевка.
К слову, в Киеве правоохранители задержали 30-летнего педофила, который насиловал 6-летнего пасынка.