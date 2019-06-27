PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Привязал цепью к двери: на Луганщине отец “воспитывал” 6-летнего ребенка (18+)

В селе Айдар-Николаевка Луганской области отец привязывал 6-летнего ребенка металлической цепью к входной двери, так как он не слушался.

Привязал цепью к двери: на Луганщине отец “воспитывал” 6-летнего ребенка (18+)

В Луганской области отец применял к 6-летнему сыну жестокий “метод воспитания”. Он привязывал его к входной двери цепью.

Это мужчина делал неоднократно из-за того, что ребенок не реагировал на его замечания и портил имущество.

Ребенка обследуют медики. Представителями службы по делам детей будет решаться вопрос о временном изъятии ребенка из семьи.

Читайте: Избивала ребенка с ДЦП: в Харькове няню приговорили к 3 годам тюрьмы

Насилие над ребенком обнаружили во время проведения профилактического рейда по проверке лиц, склонных к домашнему насилию. Его проводили сотрудники ювенальной превенции Новоайдарского отдела полиции совместно с представителями службы по делам детей в селе Айдар-Николаевка.

  • image
  • image
  • image
Привязал цепью к двери: на Луганщине отец “воспитывал” 6-летнего ребенка (18+) / 3 фотографии

К слову, в Киеве правоохранители задержали 30-летнего педофила, который насиловал 6-летнего пасынка.

Источник: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Искупались в озере: в Рубежном в больницу с отравлением попали 27 человек
В ДТП с двумя мотоциклами в Луганской области погибли три подростка
На Донбассе два тракториста подорвались на мине
В Старобельске мужчина подорвал себя гранатой в банке – 6 раненых
Взрыв на шахте в “ЛНР” – пятеро погибших
На Донбассе мужчина подорвал себя гранатой
Результаты выборов на Донбассе: как голосовали Луганская и Донецкая области
На Луганщине мужчина облил бюллетени пивом
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка