В селе Айдар-Николаевка Луганской области отец привязывал 6-летнего ребенка металлической цепью к входной двери, так как он не слушался.

В Луганской области отец применял к 6-летнему сыну жестокий “метод воспитания”. Он привязывал его к входной двери цепью.

Это мужчина делал неоднократно из-за того, что ребенок не реагировал на его замечания и портил имущество.

Ребенка обследуют медики. Представителями службы по делам детей будет решаться вопрос о временном изъятии ребенка из семьи.

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Насилие над ребенком обнаружили во время проведения профилактического рейда по проверке лиц, склонных к домашнему насилию. Его проводили сотрудники ювенальной превенции Новоайдарского отдела полиции совместно с представителями службы по делам детей в селе Айдар-Николаевка.













Привязал цепью к двери: на Луганщине отец “воспитывал” 6-летнего ребенка (18+) / 3 фотографии

К слову, в Киеве правоохранители задержали 30-летнего педофила, который насиловал 6-летнего пасынка.