PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Прив’язав ланцюгом до дверей: на Луганщині батько “виховував” 6-річну дитину (18+)

У селі Айдар-Миколаївка Луганської області батько прив’язував 6-річну дитину металевим ланцюгом до вхідних дверей, бо вона не слухалася.

Прив’язав ланцюгом до дверей: на Луганщині батько “виховував” 6-річну дитину (18+)

У Луганскій області батько застосовував до 6-річного сина жорстокий “метод виховання”. Він прив’язував його до вхідних дверей ланцюгом.

Це він робив неодноразово через те, що дитина не реагував на його зауваження та пошкоджував майно.

Дитину наразі обстежують медики. Представниками служби у справах дітей буде вирішуватись питання щодо тимчасового вилучення дитини з родини.

Читайте: Била дитину з ДЦП: у Харкові няню засудили до 3 років в’язниці

Насильство над дитиною виявили під час проведення профілактичного рейду з перевірки осіб, схильних до домашнього насилля. Його проводили співробітники ювенальної превенції Новоайдарського відділу поліції разом із представниками служби по ділам дітей у селі Айдар-Миколаївка.

  • image
  • image
  • image
Прив’язав ланцюгом до дверей: на Луганщині батько “виховував” 6-річну дитину (18+) / 3 фотографии

До речі, у Києві правоохоронці затримали 30-річного педофіла, який ґвалтував 6-річного пасинка.

Джерело: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Купалися в озері: у Рубіжному до лікарні з отруєнням потрапили 27 людей
У ДТП з двома мотоциклами на Луганщині загинули три підлітка
На Донбасі два тракториста підірвалися на міні
У Старобільську чоловік підірвав себе гранатою в банку – 6 поранених
Вибух на шахті в “ЛНР” – п’ятеро загиблих
На Донбасі чоловік підірвав себе гранатою
Результати виборів на Донбасі: як голосували Луганська і Донецька області
На Луганщині чоловік облив бюлетені пивом
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка