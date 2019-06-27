У селі Айдар-Миколаївка Луганської області батько прив’язував 6-річну дитину металевим ланцюгом до вхідних дверей, бо вона не слухалася.

У Луганскій області батько застосовував до 6-річного сина жорстокий “метод виховання”. Він прив’язував його до вхідних дверей ланцюгом.

Це він робив неодноразово через те, що дитина не реагував на його зауваження та пошкоджував майно.

Дитину наразі обстежують медики. Представниками служби у справах дітей буде вирішуватись питання щодо тимчасового вилучення дитини з родини.

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Насильство над дитиною виявили під час проведення профілактичного рейду з перевірки осіб, схильних до домашнього насилля. Його проводили співробітники ювенальної превенції Новоайдарського відділу поліції разом із представниками служби по ділам дітей у селі Айдар-Миколаївка.













Прив’язав ланцюгом до дверей: на Луганщині батько “виховував” 6-річну дитину (18+) / 3 фотографии

До речі, у Києві правоохоронці затримали 30-річного педофіла, який ґвалтував 6-річного пасинка.