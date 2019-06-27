В Сумской области около 1.00 ночи напали на экс-мэра Конотопа Артема Семенихина.

На экс-мэра Конотопа Артема Семенихина напали 27 июня примерно в 1.00, когда он возвращался домой.

По факту нападения Нацполиция открыла уголовное производство и квалифицировала произошедшее как покушение на убийство.

– Неизвестные напали на него (Артема Семенихина – Ред.) и нанести тяжкие телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимационном отделении, – говорится в сообщении.

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Более подробную информацию правоохранители предоставят позже.

Также известно, что Семенихин зарегистрирован кандидатом в народные депутаты в избирательном округе № 160 как самовыдвиженец.

К слову, в Киеве 77-летний мужчина убил жену, а потом пытался совершить самоубийство.

Фото: Артем Семенихин, Елена Сердюк

