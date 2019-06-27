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Факти / Надзвичайні події

У Львові на відпочивальників впало дерево – п’ятеро постраждалих

У Львові п’ятеро людей постраждали в результаті падіння дерева.

Дерево впало

В смт Брюховичі (Львів) 26 червня близько 20.30 на території центру відпочинку і реколекцій Світлиця впало дерево, у результаті чого постраждали п’ятеро осіб.

Серед них троє дітей 2004, 2014 і 2015 років народження.

Після падіння дерева всі постраждалі звернулися за медичною допомогою.

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Причини та обставини події встановлюються.

До слова, у Полтавській області в результаті падіння дельтаплана загинули двоє людей.

Джерело: Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА

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