На Полтавщине упал дельтаплан, в результате чего погибли два человека.

В Полтавской области в результате аварии дельтаплана погибли два человека, личности которых устанавливают правоохранители.

– 27 июня около 6.05 вблизи города Кобеляки Кобеляцкого района произошло падение дельтаплана, в результате чего погибли два человека, – сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Кому принадлежал дельтаплан и какие причины обусловили аварию, установит следствие.

Напомним, 30 мая близ села Сестрятин (Ровенская область) произошла авария военного вертолета Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет.

Фото: Depo.Полтава