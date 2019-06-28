В Харьковской области на базе отдыха из-за сильного ветра на троих отдыхающих упало дерево. Один человек погиб на месте.

В Харьковской области на территории базы отдыха, которая расположена в пгт Старый Салтов, в результате порыва ветра на трех отдыхающих упало дерево.

В результате полученных травм одна 48-летняя женщина погибла.

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27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили многочисленные тяжелые повреждения. Их госпитализировали в реанимационное отделение больницы города Харькова.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Одессе сильный ветер валит деревья.