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Факты / Происшествия

В Харьковской области из-за непогоды погиб человек, еще двое в реанимации

В Харьковской области на базе отдыха из-за сильного ветра на троих отдыхающих упало дерево. Один человек погиб на месте.

В Харьковской области из-за непогоды погиб человек, еще двое в реанимации

В Харьковской области на территории базы отдыха, которая расположена в пгт Старый Салтов, в результате порыва ветра на трех отдыхающих упало дерево.

В результате полученных травм одна 48-летняя женщина погибла.

Читайте: Поваленные деревья, разбитые авто и смерть человека: последствия непогоды в Украине

27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили многочисленные тяжелые повреждения. Их госпитализировали в реанимационное отделение больницы города Харькова.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Одессе сильный ветер валит деревья.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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