У Харківській області на базі відпочинку через сильний вітер на трьох відпочивальників впало дерево. Одна людина загинула на місці.

У Харківській області на території бази відпочинку, яка розташована у смт Старий Салтів, внаслідок пориву вітру на трьох відпочивальників впало дерево.

В результаті отриманих травм одна 48-річна жінка загинула.

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27-річна дівчина та 28-річний чоловік отримали численні тяжкі ушкодження. Їх госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні міста Харкова.

Раніше Факти ICTV писали про те, що в Одесі сильний вітер валить дерева.