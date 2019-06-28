У Харківській області на базі відпочинку через сильний вітер на трьох відпочивальників впало дерево. Одна людина загинула на місці.
У Харківській області на території бази відпочинку, яка розташована у смт Старий Салтів, внаслідок пориву вітру на трьох відпочивальників впало дерево.
В результаті отриманих травм одна 48-річна жінка загинула.
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27-річна дівчина та 28-річний чоловік отримали численні тяжкі ушкодження. Їх госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні міста Харкова.
Раніше Факти ICTV писали про те, що в Одесі сильний вітер валить дерева.
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