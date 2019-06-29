28 июня на дороге Киев – Чоп вблизи возле села Лисиничи Львовской области легковушка протаранила грузовик.

Возле села Лисиничи Львовской области 60-летний водитель Daewoo Lanos протаранил грузовик Renault Premium.

Причиной столкновения стало то, что легковой автомобиль выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущества в движении грузовику, который ехал по главной дороге под управлением 26-летнего водителя из Ивано-Франковской области.

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Водитель Daewoo госпитализировали в реанимацию с диагнозом тяжелая совмещенная травма, ушиб головного мозга, перелом свода черепа, левосторонний гемопневмоторакс и разрыв селезенки.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

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