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Факты / Происшествия

На Львовщине авто протаранило грузовик, 60-летний мужчина в реанимации

28 июня на дороге Киев – Чоп вблизи возле села Лисиничи Львовской области легковушка протаранила грузовик.

дтп

Возле села Лисиничи Львовской области 60-летний водитель Daewoo Lanos протаранил грузовик Renault Premium.

Причиной столкновения стало то, что легковой автомобиль выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущества в движении грузовику, который ехал по главной дороге под управлением 26-летнего водителя из Ивано-Франковской области.

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Водитель Daewoo госпитализировали в реанимацию с диагнозом тяжелая совмещенная травма, ушиб головного мозга, перелом свода черепа, левосторонний гемопневмоторакс и разрыв селезенки.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

К слову, в Винницкой области 30-летний гражданин Ирана на Оpel устроил смертельное ДТП.

Источник: Нацполиция

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