28 червня на дорозі Київ – Чоп поблизу біля села Лисиничі Львівської області легковик протаранив вантажівку.

Біля села Лисиничі Львівської області 60-річний водій Daewoo Lanos протаранив вантажівку Renault Premium.

Причиною зіткнення стало те, що легковий автомобіль виїжджав з другорядної дороги і не надав переваги в русі вантажівці, яка їхала головною дорогою під керуванням 26-річного водія з Івано-Франківської області.

Читайте: У Харкові Toyota протаранила будівлю міськради

Водія Daewoo госпіталізували в реанімацію з діагнозом важка поєднана травма, забій головного мозку, перелом склепіння черепа, лівосторонній гемопневмоторакс і розрив селезінки.

Поліцейські встановлюють обставини події.

До слова, у Вінницькій області 30-річний громадянин Ірану на Оpel спричинив смертельну ДТП.