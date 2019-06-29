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Факти / Надзвичайні події

На Львівщині авто протаранило вантажівку, 60-річний чоловік у реанімації

28 червня на дорозі Київ – Чоп поблизу біля села Лисиничі Львівської області легковик протаранив вантажівку.

дтп

Біля села Лисиничі Львівської області 60-річний водій Daewoo Lanos протаранив вантажівку Renault Premium.

Причиною зіткнення стало те, що легковий автомобіль виїжджав з другорядної дороги і не надав переваги в русі вантажівці, яка їхала головною дорогою під керуванням 26-річного водія з Івано-Франківської області.

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Водія Daewoo госпіталізували в реанімацію з діагнозом важка поєднана травма, забій головного мозку, перелом склепіння черепа, лівосторонній гемопневмоторакс і розрив селезінки.

Поліцейські встановлюють обставини події.

До слова, у Вінницькій області 30-річний громадянин Ірану на Оpel спричинив смертельну ДТП.

Джерело: Нацполіція

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