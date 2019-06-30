Неприятный инцидент из-за неисправности аттракциона произошел в Хмельницкой области.
В Каменец-Подольском около 15.00 на улице Шевченко остановилось колесо обозрения – в ловушке на большой высоте оказались люди.
На помощь прибыли спасатели из автолестницей и спецоборудованием.
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К счастью, им удалось снять целыми и невредимыми семь человек, трое из которых – дети 8, 10 и 11 лет.
Причина неисправности колеса обозрения выясняется.
В Каменце-Подольском на колесе обозрения застряли семь человек / 3 фотографии
К слову, ранее в результате опрокидывания аттракциона-батута в Кривом Роге пострадали пятеро детей и двое взрослых.
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