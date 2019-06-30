PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Каменце-Подольском на колесе обозрения застряли семь человек

Неприятный инцидент из-за неисправности аттракциона произошел в Хмельницкой области.

У Кам’янці-Подільському на колесі огляду застрягли семеро людей

В Каменец-Подольском около 15.00 на улице Шевченко остановилось колесо обозрения – в ловушке на большой высоте оказались люди.

На помощь прибыли спасатели из автолестницей и спецоборудованием.

Читайте: На курорте в Карпатах двое лыжников выпали из подъемника

К счастью, им удалось снять целыми и невредимыми семь человек, трое из которых – дети 8, 10 и 11 лет.

Причина неисправности колеса обозрения выясняется.

  • image
  • image
  • image
В Каменце-Подольском на колесе обозрения застряли семь человек / 3 фотографии

К слову, ранее в результате опрокидывания аттракциона-батута в Кривом Роге пострадали пятеро детей и двое взрослых.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Кривом Роге ветер перевернул батут: среди пострадавших – пятеро детей
Зарезал всю семью: в Одессе пенсионер устроил тройное убийство
На окраине Черновцов нашли чемодан с мертвым ребенком
В Винницкой области иностранец устроил смертельное ДТП
В метро Киева на перроне упал мужчина, поезд зацепил его голову (18+)
Перцовый газ в лицо и избиение ногами: в столице напали на участников КиевПрайда
Убийство Даши Лукьяненко: появилось видео первого опроса подозреваемого
Смертельное ДТП в Хмельницкой области: туристический автобус столкнулся с грузовиком
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка