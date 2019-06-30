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Факти / Надзвичайні події

У Кам’янці-Подільському на колесі огляду застрягли семеро людей

Неприємний інцидент через несправність атракціону стався у Хмельницькій області.

У Кам’янці-Подільському на колесі огляду застрягли семеро людей

У Кам’янець-Подільському близько 15.00 на вулиці Шевченка зупинилося оглядове колесо – у пастці на великій висоті опинилися люди.

На допомогу прибули рятувальники з автодрабиною та спецобладнанням.

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На щастя, їм вдалося зняли цілими та неушкодженими сімох людей, троє з яких – діти віком 8, 10 та 11 років.

Причина несправності оглядового колеса з’ясовується.

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У Кам’янці-Подільському на колесі огляду застрягли семеро людей / 3 фотографии

До слова, раніше внаслідок перекидання атракціону-батута у Кривому Розі постраждали п’ятеро дітей і двоє дорослих.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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