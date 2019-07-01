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Схопив ніж і порізав обличчя: у Сумській області п’яний чоловік напав на дівчинку

У селі Ямпіль (Сумська область) чоловік в стані алкогольного сп’яніння порізав обличчя 4-річній дівчинці.

Ніж

У селі Ямпіль (Сумська область) п’яний чоловік порізав ножем обличчя чотирирічній дівчинці, у результаті чого дитині довелося накладати шви.

Про подію поліції повідомили сусіди, які побачили сварку чоловіки і жінки та постраждалу дівчинку.

Співробітники поліції з’ясували, що жінка з дитиною прийшла до своєї матері-пенсіонерки, де вони почали розпивати спиртні напої.

Пізніше до них приєднався знайомий, який і порізав дівчинку, коли мати вийшла на подвір’я.

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Коли жінка побачила рану на обличчі доньки, то взяла дівчинку і вибігла з нею на двір, де і почалася сварка.

Чоловікові оголосили про підозру. Також пояснення поліції дає і мати дитини, яка неодноразово притягувалася до відповідальності за невиконання батьківських обов’язків.

Вирішується питання про виключення дівчинки з сім’ї і позбавлення матері батьківських прав.

До слова, у Київській області на смітнику знайшли тіло новонародженого хлопчика.

Джерело: Нацполіція

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