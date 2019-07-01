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Факты / Происшествия

На Волыни скорая протаранила грузовик, погиб пациент

Возле села Оконск столкнулись автомобиль скорой помощи и грузовик.

На Волыни скорая протаранила грузовик, погиб пациент

Около 13.00 вблизи села Оконск Волынской области авто скорой помощи, выезжая на главную дорогу, столкнулось с грузовиком Volvo.

В результате ДТП погиб 75-летний пассажир пациент.

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Водителя скорой, фельдшера и 42-летнюю дочь погибшего госпитализировали в реанимацию Маневицкой центральной районной больницы.

По факту открыто производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего).

Напомним, 28 июня на дороге Киев – Чоп вблизи возле села Лисиничи Львовской области легковушка протаранила грузовик.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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