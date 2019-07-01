Во Львовской области водитель Audi Q5 не справился с управлением из-за чего автомобиль упал в водоотводный канал. В результате аварии погибли два человека.

В селе Подсадки Пустомытовского района Львовской области водитель Audi Q5 съехал с грунтовой дороги в канал.

– Водитель, 52-летний водитель не справился с управлением и съехал с грунтовой дороги, а когда пытался выехать, автомобиль упал в водоотводный канал, перевернулся на крышу и наполнился водой, – рассказали ГУНП во Львовской области.

Читайте: В Полтаве во время движения авто провалилось под асфальт

В результате ДТП погиб водитель и пассажир Audi.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что в Николаевской области автомобиль протаранил железобетонную опору и съехал в кювет. В результате ДТП погибли два человека.