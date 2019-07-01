PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Во Львовской области внедорожник утопился в канале: погибли два человека

Во Львовской области водитель Audi Q5 не справился с управлением из-за чего автомобиль упал в водоотводный канал. В результате аварии погибли два человека.

Во Львовской области внедорожник утопился в канале: погибли два человека

В селе Подсадки Пустомытовского района Львовской области водитель Audi Q5 съехал с грунтовой дороги в канал.

– Водитель, 52-летний водитель не справился с управлением и съехал с грунтовой дороги, а когда пытался выехать, автомобиль упал в водоотводный канал, перевернулся на крышу и наполнился водой, – рассказали ГУНП во Львовской области.

Читайте: В Полтаве во время движения авто провалилось под асфальт

В результате ДТП погиб водитель и пассажир Audi.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что в Николаевской области автомобиль протаранил железобетонную опору и съехал в кювет. В результате ДТП погибли два человека.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Волонтер Марина Шеремет погибла в ДТП
В Харьковской области после празднования выпускного погиб подросток
На Николаевщине авто протаранило железобетонную опору – есть жертвы
Перевернулось на крышу и наполнилось водой: на Львовщине Audi слетело в канал
В Каменце-Подольском на колесе обозрения застряли семь человек
На Львовщине авто протаранило грузовик, 60-летний мужчина в реанимации
В Днепропетровской области авто въехало в железнодорожную остановку – 4 пострадавших
Зарезал всю семью: в Одессе пенсионер устроил тройное убийство
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка