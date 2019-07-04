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Факты / Происшествия

Планировал с апреля, душил и бил кулаками: подробности убийства Дарьи Лукьяненко

Появились подробности убийства 11-летней Дарьи Лукьяненко в селе Ивановка Одесской области.

Планировал с апреля, душил и бил кулаками: подробности убийства Дарьи Лукьяненко

Подозреваемый в убийстве Дарьи Лукьяненко Николай Тарасов начал планировать преступление в отношении малолетней особы еще в апреле. К этому его побуждала сексуальная неудовлетворенность.

Но с жертвой он определился не сразу. Выбор пал на 11-летнюю девочку в июне – Тарасов руководствовался личным знакомством с жертвой, также он знал маршрут передвижения Дарьи Лукьяненко.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные в Реестре судебных решений.

Когда девочка проходила мимо его дома, он позвал ее. Дарья зашла во двор, однако от приглашения пройти в дом отказалась. Тогда Николай Тарасов и накинулся на свою жертву, он зажал ей рот рукой и затянул в хозяйственное помещение за домом.

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Повалив на пол, он начал бить Дашу кулаками в разные части тела, а потом зажал рот пакетом. Когда девочка потеряла сознание от нехватки кислорода, Тарасов раздел ее догола и хотел изнасиловать.

Однако из-за “эмоционального перевозбуждения” у него не настала эрекция. Подозреваемый так разозлился, что решил убить жертву. Убийца взял острый предмет и нанес несколько ран в шею, после чего Даша умерла на месте.

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Планировал с апреля, душил и бил кулаками: подробности убийства Дарьи Лукьяненко / 2 фотографии
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