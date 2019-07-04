Появились подробности убийства 11-летней Дарьи Лукьяненко в селе Ивановка Одесской области.
Подозреваемый в убийстве Дарьи Лукьяненко Николай Тарасов начал планировать преступление в отношении малолетней особы еще в апреле. К этому его побуждала сексуальная неудовлетворенность.
Но с жертвой он определился не сразу. Выбор пал на 11-летнюю девочку в июне – Тарасов руководствовался личным знакомством с жертвой, также он знал маршрут передвижения Дарьи Лукьяненко.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные в Реестре судебных решений.
Когда девочка проходила мимо его дома, он позвал ее. Дарья зашла во двор, однако от приглашения пройти в дом отказалась. Тогда Николай Тарасов и накинулся на свою жертву, он зажал ей рот рукой и затянул в хозяйственное помещение за домом.
Читайте: Просто взял и убил: видео допроса подозреваемого в убийстве Дарьи Лукьяненко
Повалив на пол, он начал бить Дашу кулаками в разные части тела, а потом зажал рот пакетом. Когда девочка потеряла сознание от нехватки кислорода, Тарасов раздел ее догола и хотел изнасиловать.
Однако из-за “эмоционального перевозбуждения” у него не настала эрекция. Подозреваемый так разозлился, что решил убить жертву. Убийца взял острый предмет и нанес несколько ран в шею, после чего Даша умерла на месте.
Напомним, что 11-летния Дарья Лукьяненко пропала 13 июня, мертвой ее нашли 19 июня. Факты ICTV писали про подробности трагедии и хронологию.