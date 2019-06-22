Полиция опубликовала в сети видео следственного эксперимента и допроса Николая Тарасова, который является главным подозреваемым в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко.

Видео допроса Николая Тарасова, подозреваемого в убийстве Дарьи Лукьяненко, опубликовали сотрудники полиции.

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В ролике показан отрывок со следственного эксперимента. В частности, дом подозреваемого и его двор.

Также в видеозаписи есть часть его рассказа, в котором он признается в совершении убийства Дарьи Лукьяненко.

– Увидел на базаре. Когда она шла с базара, я ее завел в дом. Убил в доме. Просто взял и убил. Руками, – рассказал он.

Напомним, результаты экспертизы показали, что Дарья Лукьяненко умерла от колото-резаной раны шеи.

Фото: pushkinska.net