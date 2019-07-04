В Киеве курьер службы доставки Glovo избил мужчину, который сделал ему замечание.

В Киеве в подземном переходе курьер Glovo избил мужчину, который сделал ему замечание из-за мопеда.

По словам очевидцев, парень вел в руках транспортное средство по подземному переходу. Подойдя к выходу, он начал заводить мопед.

К нему подошел мужчина и сделал замечание из-за задымления, которое возникло.

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После этого курьер несколько раз ударил мужчину шлемом по голове.

Курьерская служба доставки Glovo в комментарии извинилась за инцидент и пообещала приложить максимум усилий, чтобы идентифицировать курьера с видео.

– Мы считаем, что поведение курьера на видео является абсолютно недопустимым, и нам жаль, что этот инцидент имел место. Курьеры являются независимыми субъектами, которые присоединяются и сотрудничают с платформой Glovo. На сессиях по отбору и подключению курьеров мы обязательно проводим экзамен по знанию правил дорожного движения, а также проводим сессии на темы приемлемого поведения, стандартов сервиса и общения с клиентами, – сообщила представитель пресс-офиса компании Glovo в Украине.

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