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Факты / Происшествия

В Киеве курьер Glovo напал на мужчину после замечания

В Киеве курьер службы доставки Glovo избил мужчину, который сделал ему замечание.

В Киеве курьер Glovo напал на мужчину после замечания

В Киеве в подземном переходе курьер Glovo избил мужчину, который сделал ему замечание из-за мопеда.

По словам очевидцев, парень вел в руках транспортное средство по подземному переходу. Подойдя к выходу, он начал заводить мопед.

К нему подошел мужчина и сделал замечание из-за задымления, которое возникло.

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После этого курьер несколько раз ударил мужчину шлемом по голове.

Курьерская служба доставки Glovo в комментарии извинилась за инцидент и пообещала приложить максимум усилий, чтобы идентифицировать курьера с видео.

– Мы считаем, что поведение курьера на видео является абсолютно недопустимым, и нам жаль, что этот инцидент имел место. Курьеры являются независимыми субъектами, которые присоединяются и сотрудничают с платформой Glovo. На сессиях по отбору и подключению курьеров мы обязательно проводим экзамен по знанию правил дорожного движения, а также проводим сессии на темы приемлемого поведения, стандартов сервиса и общения с клиентами, – сообщила представитель пресс-офиса компании Glovo в Украине.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Харьковской области спортсмен-мажор избил до смерти мужчину из-за ревности.

Источник: Киев Оперативний

Фото: Dreamstime

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