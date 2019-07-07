В Польше автобус с украинскими номерами, который ехал в направлении Вроцлава, попал в ДТП.

В Польше в ДТП попал автобус с украинскими регистрационными номерами. Спасатели предоставили помощь 11 пострадавшим.

Как сообщают в МИД, шестеро граждан Украины были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

Всего в салоне находилось 37 пассажиров.

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Автобус двигался в направлении Вроцлава. Авария произошла на опольском отрезке автострады А4. Автобус съехал в глубокий ров вблизи Янковице Вельке.

50-летний водитель признался, что уснул и проснулся только при столкновении с землей.

Ранее в Польше в ДТП погибли трое украинцев.

Источник: Польское радио

Фото: TVN24