У Польщі автобус з українськими номерами, який їхав у напрямку Вроцлава, потрапив у ДТП.
У Польщі в ДТП потрапив автобус з українськими реєстраційними номерами. Рятувальники надали допомогу 11 постраждалим.
Як повідомляють в МЗС, шестеро громадян України були госпіталізовані з травмами середнього ступеня тяжкості.
Всього в салоні перебувало 37 пасажирів.
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Автобус рухався у напрямку Вроцлава. Аварія сталася на опольському відрізку автостради А4. Автобус з’їхав у глибокий рів поблизу Янковіце Вельке.
50-річний водій зізнався, що заснув і прокинувся лише під час зіткнення з землею.
Раніше у Польщі в ДТП загинули троє українців.
Джерело: Польське радіо
Фото: TVN24
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