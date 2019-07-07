У Польщі автобус з українськими номерами, який їхав у напрямку Вроцлава, потрапив у ДТП.

У Польщі в ДТП потрапив автобус з українськими реєстраційними номерами. Рятувальники надали допомогу 11 постраждалим.

Як повідомляють в МЗС, шестеро громадян України були госпіталізовані з травмами середнього ступеня тяжкості.

Всього в салоні перебувало 37 пасажирів.

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Автобус рухався у напрямку Вроцлава. Аварія сталася на опольському відрізку автостради А4. Автобус з’їхав у глибокий рів поблизу Янковіце Вельке.

50-річний водій зізнався, що заснув і прокинувся лише під час зіткнення з землею.

Раніше у Польщі в ДТП загинули троє українців.

Джерело: Польське радіо

Фото: TVN24