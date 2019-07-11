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Факты / Происшествия

В Греции в результате шторма погибли шесть туристов из разных стран

В Греции сильный шторм унес жизни шести туристов из разных стран.

В Греции в результате шторма погибли шесть туристов из разных стран

На административный район Халкидики в Греции обрушился сильный шторм с дождем и градом.

Согласно данным местной полиции, среди погибших туристы из Чехии, Румынии и России.

Пожилая чешская пара погибла после того, как сильный ветер снес их трейлер.

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В результате обрушения крыши ресторана погибли женщина и ее 8-летний сын, оба являются гражданами Румынии.

Кроме того, из-за падения дерева погибли двое россиян – отец и сын.

Около 70 человек пострадали, им оказывается помощь в больницах, у большинства из них различные переломы.

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Напомним, 8 июля во Франции выпал град размером с теннисный мяч.

Фотоin.gr

Источник: mirror

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