У Греції сильний шторм забрав життя шести туристів з різних країн.
На адміністративний район Халкідікі у Греції обрушився сильний шторм з дощем і градом.
Згідно з даними місцевої поліції, серед загиблих туристи з Чехії, Румунії та Росії.
Літня чеська пара загинула після того, як сильний вітер зніс їх трейлер.
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Внаслідок обвалення даху ресторану загинули жінка та її 8-річний син, обоє були громадянами Румунії.
Крім того, через падіння дерева загинули двоє росіян – батько і син.
Близько 70 людей постраждали, їм надається допомога в лікарнях, у більшості з них різні переломи.
Нагадаємо, 8 липня у Франції випав град розміром із тенісний м’яч.
Фото: in.gr
Джерело: mirror