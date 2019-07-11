У Греції сильний шторм забрав життя шести туристів з різних країн.

На адміністративний район Халкідікі у Греції обрушився сильний шторм з дощем і градом.

Згідно з даними місцевої поліції, серед загиблих туристи з Чехії, Румунії та Росії.

Літня чеська пара загинула після того, як сильний вітер зніс їх трейлер.

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Внаслідок обвалення даху ресторану загинули жінка та її 8-річний син, обоє були громадянами Румунії.

Крім того, через падіння дерева загинули двоє росіян – батько і син.

Близько 70 людей постраждали, їм надається допомога в лікарнях, у більшості з них різні переломи.

Нагадаємо, 8 липня у Франції випав град розміром із тенісний м’яч.

Фото: in.gr

Джерело: mirror