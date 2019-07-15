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Факти / Надзвичайні події

Мікроавтобус держохорони України потрапив у ДТП

Автомобіль держохорони потрапив у ДТП під Запоріжжям, коли особовий склад повертався з відрядження. Обійшлося без жертв.

Мікроавтобус держохорони України потрапив у ДТП

Автомобіль Управління державної охорони України (УДО) потрапив в аварію. У результаті ДТП ніхто не постраждав.

Мікроавтобус Volkswagen Transporter з особовим складом УДО потрапив в аварію, коли повертався з відрядження до місця постійної дислокації у Києві.

Крім того, в ДТП потрапили ще дві машини, що рухалися у попутному напрямку. Автомобіль Володимира Зеленського в аварію не потрапив.

Читайте: Під Миколаєвом ВАЗ наїхав на групу дітей-велосипедистів

Причини події з’ясовують правоохоронні органи.

Нагадаємо, у Вінниці п’яний патрульний  спричинив ДТП, у якому постраждали двоє дітей.

Джерело: УДО

Фото: Це Запоріжжя

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