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Факты / Происшествия

В Полтавской области водитель Toyota совершил смертельное ДТП

В Полтавской области водитель Toyota совершил смертельное ДТП, когда выехал на встречную полосу и протаранил ВАЗ.

В Полтавской области водитель Toyota совершил смертельное ДТП

Смертельная авария произошла в Полтавской области на автодороге Полтава-Диканька. Водитель Toyota выехал на встречную полосу и протаранил ВАЗ-21099. Иномарка от удара загорелась.

В результате столкновения пятерых человек госпитализировали – двоих из Toyota и троих из ВАЗа. Через несколько часов пассажирка ВАЗа умерла в больнице. Ее 12-летняя дочь и водитель ВАЗ-21099 находятся в тяжелом состоянии.

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Полиция открыла уголовное дело по ч.2 ст.286 УК (Нарушение ПДД, повлекшее смерть потерпевшего).

Виновником трагедии стал Алексей Сердюков. Сначала СМИ начали писать, что он является главой областной организации партии Слуга народа в Полтавской области. Позже политсила опубликовала опровержение информации о членстве Сердюкова в Слуге народа.

Как сообщалось, автомобиль госохраны попал в ДТП под Запорожьем, когда личный состав возвращался из командировки. Обошлось без жертв.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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