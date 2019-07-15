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Факти / Надзвичайні події

На Полтавщині водій Toyota скоїв смертельну ДТП

На Полтавщині водій Toyota скоїв смертельну ДТП, коли виїхав на зустрічну смугу і протаранив ВАЗ.

На Полтавщині водій Toyota скоїв смертельну ДТП

Смертельна аварія сталася на Полтавщині на автодорозі Полтава-Диканька. Водій Toyota виїхав на зустрічну смугу і протаранив ВАЗ-21099. Іномарка від удару загорілася.

У результаті зіткнення п’ятьох людей госпіталізували – двох із Toyota і трьох із ВАЗа. Через кілька годин пасажирка ВАЗа померла у лікарні. Її 12-річна дочка і водій ВАЗ-21099 перебувають у важкому стані.

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Поліція відкрила кримінальну справу за ч.2 ст.286 КК (Порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого).

Винуватцем трагедії став Олексій Сердюков. Спочатку ЗМІ почали писати, що він є главою обласної організації партії Слуга народу у Полтавській області. Пізніше політсила опублікувала спростування інформації щодо членства Сердюкова у Слузі народу.

Як повідомлялося, автомобіль держохорони потрапив у ДТП під Запоріжжям, коли особовий склад повертався з відрядження.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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