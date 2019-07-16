В Ровенской области после свадьбы 39 человек попали в больницу с отравлением.

В Ровенской области, в инфекционное отделение больницы с отравлением попали 39 человек, из них 8 — дети.

– В инфекционное отделение Здолбуновской районной больницы с признаками пищевого отравления госпитализированы 39 человек, которые находились на свадьбе в кафе Гурман в пгт Мизоч,- рассказали в пресс-службе ГСЧС.

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Всего в кафе находилось около 100 гостей.

Ранее Факты ICTV писали, что в Луцке 11 и 12 июля в областную инфекционную больницу с отравлением госпитализированы 10 человек.