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Факты / Происшествия

На Ровенщине свадьба закончилась массовым отравлением: пострадали 39 человек

В Ровенской области после свадьбы 39 человек попали в больницу с отравлением.

На Ровенщине свадьба закончилась массовым отравлением: пострадали 39 человек

В Ровенской области, в инфекционное отделение больницы с отравлением попали 39 человек, из них 8 — дети.

– В инфекционное отделение Здолбуновской районной больницы с признаками пищевого отравления госпитализированы 39 человек, которые находились на свадьбе в кафе Гурман в пгт Мизоч,- рассказали в пресс-службе ГСЧС.

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Всего в кафе находилось около 100 гостей.

Ранее Факты ICTV писали, что в Луцке 11 и 12 июля в областную инфекционную больницу с отравлением госпитализированы 10 человек.

Источник: ГСЧС

Фото: Dreamstime

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