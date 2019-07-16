У Рівненській області після весілля 39 людей потрапили до лікарні з отруєнням.
У Рівненській області, в інфекційне відділення лікарні з отруєнням потрапили 39 осіб, з них 8 – діти.
– В інфекційне відділення Здолбунівської районної лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 39 осіб, які перебували на весіллі в кафе Гурман у смт Мізоч, – розповіли в прес-службі ДСНС.
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Всього в кафе знаходилося близько 100 гостей.
Раніше Факти ICTV писали, що у Луцьку 11 та 12 липня до обласної інфекційної лікарні з отруєнням госпіталізовано 10 осіб.
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