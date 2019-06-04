Плачут даже мужчины. Реакция на пятую серию сериала HBO Чернобыль

В США вышла последняя серия мини-сериала Чернобыль, который стал супер популярным по всему миру. В нем рассказывается о трагедии 1986-го года, честно и без попыток что-то скрыть. События, показанные в фильме действительно поражают. Плачут даже мужчины.

В интервью сценарист фильма Крэйг Мазин признался, что тот факт, что в Украине, Беларуси, России хорошо восприняли сериал, значит для него больше, чем любая хорошая рецензия критиков. Команда, которая создавала фильм, работала с целым рядом консультантов, в том числе и людей, которые помнят СССР – их Мазин просил вычитывать и критиковать его текст.

Команда хотела, чтобы достоверными были не только ключевые факты катастрофы, но и все детали: номерные знаки автомобилей, газеты, одежда, даже сигареты, которые курили в то время. Украиной Крейг Мазин начал интересоваться еще в университете, когда познакомился с двумя американками украинского происхождения. Эту дружбу сценарист отметил созданием одной из главных героинь, Ульяны Хомюк, вымышленного сборочного образа всех ученых, которые помогали ликвидировать аварию.

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Героиню, которую играет Эмили Уотсон, я назвал в честь двух моих украинских подружек, скомбинировав их имя и фамилию. Я чувствую особую близость к людям из Восточной Европы, потому что оттуда происходит моя семья. Но также эти люди сделали очень самоотверженную вещь, которая спасла многих, – Крейг Мазин, сценарист и продюсер мини-сериала Чернобыль

Подружки, о которых он говорит, это – Ульяна Легедза и Дора Хомяк, с которыми он учился в Принстоне. Дора попросила немного изменить фамилию. Она признается: когда Крейг впервые сказал ей, что работает над фильмом, отнеслась настороженно, потому что экранизация украинской истории на западе редко выходила точной.

Но рассказывает, Крэйг очень тщательно исследовал аварию, книга, которая едва ли не больше всего имела влияние на него – это Чернобыльская молитва Светланы Алексеевич, нобелевского лауреата из Беларуси.

Катастрофическая ложь, игнорирование фактов советской властью, и к какой глобальной трагедии это могло привести – все это шокирует американцев. Этот сериал стал самым рейтинговым за всю историю – сейчас его оценивают в 9,7 балла из 10 на престижном сайте IMDb. Такой оценки нет даже у Игры престолов.

К слову, НВО опубликовал 5 серию мини-сериала об аварии на Чернобыльской АЭС. Смотрите, что было в заключительной серии.

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