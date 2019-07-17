В Киевской области мужчина сорвался с высоты, пытаясь с многоэтажки спуститься на простынях.

В Вишневом в Киевской области мужчина сорвался вниз, когда пытался спуститься с многоэтажки по простыням.

Потерпевший пытался спуститься с пятого этажа одного из домов на территории жилищного комплекса по связанным между собой простыням.

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В результате падения с высоты мужчина был госпитализирован.













Пытался спуститься по простыням: в Вишневом мужчина сорвался с многоэтажки / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в метро Киева на рельсы упал человек, из-за чего пришлось на несколько минут остановить движение синей ветки метрополитена.