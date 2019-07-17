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Факти / Надзвичайні події

Намагався спуститися по простирадлах: у Вишневому чоловік зірвався із багатоповерхівки

У Київській області чоловік зірвався з висоти, намагаючись з багатоповерхівки спуститися на простирадлах.

Намагався спуститися по простирадлах: у Вишневому чоловік зірвався із багатоповерхівки

У Вишневому на Київщині чоловік зірвався вниз, коли намагався спуститися з багатоповерхівки по простирадлах.

Потерпілий намагався спуститися з п’ятого поверху одного з будинків на території житлового комплексу по зв’язаних між собою простирадлах.

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Внаслідок падіння з висоти чоловік був госпіталізований.

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Намагався спуститися по простирадлах: у Вишневому чоловік зірвався із багатоповерхівки / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у  метро Києва на рейки впала людина, через що довелося на кілька хвилин зупинити рух синьої гілки метрополітену.

Джерело: Київ Оперативний

Фото: Київ оперативний

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