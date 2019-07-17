У Київській області чоловік зірвався з висоти, намагаючись з багатоповерхівки спуститися на простирадлах.

У Вишневому на Київщині чоловік зірвався вниз, коли намагався спуститися з багатоповерхівки по простирадлах.

Потерпілий намагався спуститися з п’ятого поверху одного з будинків на території житлового комплексу по зв’язаних між собою простирадлах.

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Внаслідок падіння з висоти чоловік був госпіталізований.













Намагався спуститися по простирадлах: у Вишневому чоловік зірвався із багатоповерхівки / 3 фотографии

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