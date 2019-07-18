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На Прикарпатті шестеро дітей отруїлися пайками

В Івано-Франківській області шестеро дітей отруїлися під час відпочинку на приватній садибі.

На Прикарпатті шестеро дітей отруїлися пайками

У приватній садибі У Мар’яни і Назара в Яремче шестеро дітей з Харкова отруїлися зіпсованими продуктами.

Діти з діагнозом харчова токсикоінфекція були госпіталізовані в Яремчанську міську лікарню. У всіх була нудота, болі в животі і підвищена температура.

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36 осіб, з них – 29 дітей та сім дорослих приїхали на Прикарпаття 14 липня. Група вирушила на екскурсію в гори. На цей час дітям видали пайок, в який входив бутерброд з сиром, ковбасою, маслом і варені яйця.

За фактом створена комісія. Встановлено, що садиба не зареєстрована, як виробник продуктів і не перевірялася щодо дотримання вимог до харчування та оздоровлення дітей.

Санітарно-епідеміологічне обстеження триває.

Нагадаємо, 12 липня в оздоровчо-спортивному таборі Медик – 2 в смт Сергіївка Одеської області отруїлися 46 дітей.

Джерело: Держпродспоживслужба

Фото: Dreamstime

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