PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Кропивницькому чоловік помер після затримання патрульними

На Кіровоградщині водій намагався влаштувати бійку з патрульними та помер після затримання.

У Кропивницькому чоловік помер після затримання патрульними

У Кропивницькому на Кіровоградщині водій автомобіля помер після затримання поліцейськими.

Повідомляється, що правопорушник перебував за кермом у нетверезому стані та намагався влаштувати бійку з патрульними. На допомогу водієві також підійшли його знайомі, проти яких поліцейські були змушені застосувати спецзасоби.

Після затримання правоохоронці помітили, що чоловік втрачає свідомість. Незважаючи на надану першу допомогу, медики швидкої, які прибули на місце, констатували смерть затриманого.

Читайте: Намагався спуститися по простирадлах: у Вишневому чоловік зірвався із багатоповерхівки

Під час огляду тіла судово-медичним експертом видимих ​​тілесних ушкоджень, які могли б стати причиною смерті, не виявлено.

Нагадаємо, на Київщині молодий чоловік застрелився у відділенні поліції.

Джерело: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Євген Щербаков: біографія і що відомо про ведучого
В Одесі з вікна випав відомий ведучий Євген Щербаков
На Миколаївщині знайшли мертвим кандидата в нардепи
На Рівненщині пасинок з друзями забив вітчима до смерті
У США знайшли мертвим голлівудського актора і його собаку
У Індії розвалилася карусель – двоє загиблих, 28 поранених
У Миколаєві знайшли тіло відомого дитячого хірурга
Що відомо про Анастасію Ковальову, яку підпалив наречений
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка