На Кіровоградщині водій намагався влаштувати бійку з патрульними та помер після затримання.

У Кропивницькому на Кіровоградщині водій автомобіля помер після затримання поліцейськими.

Повідомляється, що правопорушник перебував за кермом у нетверезому стані та намагався влаштувати бійку з патрульними. На допомогу водієві також підійшли його знайомі, проти яких поліцейські були змушені застосувати спецзасоби.

Після затримання правоохоронці помітили, що чоловік втрачає свідомість. Незважаючи на надану першу допомогу, медики швидкої, які прибули на місце, констатували смерть затриманого.

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Під час огляду тіла судово-медичним експертом видимих ​​тілесних ушкоджень, які могли б стати причиною смерті, не виявлено.

Нагадаємо, на Київщині молодий чоловік застрелився у відділенні поліції.