В Черноморске прохожие спасли трехлетнюю девочку, которая плакала и кричала в припакрованном на обочине автомобиле.

Женщина, гулявшая с сыном по Приморскому парку, услышала детские крики, доносившиеся из припаркованного вдоль дороги автомобиля Daewoo Matiz с номерами Днепропетровской области.

Девочка лет трех была красная от жары и крика.

С помощью прохожих авто удалось открыть до приезда полиции.

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Родители появились только через 40 минут и рассказали, что ребенок крепко спал, поэтому они решили оставить приоткрытые окна и пошли в местный музей.

Сотрудники полиции провели с ними профилактическую беседу.

Правоохранители также напоминают всем родителям, что даже при относительно невысокой температуре летом +26 уже за 10 минут воздух в авто нагревается до +37, а в течение получаса – до +45.

При этом приоткрытые окна не дают эффекта охлаждения.

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Источник: Сhernomorsk.com.ua

Фото: Сhernomorsk.com.ua