В Черноморске прохожие спасли трехлетнюю девочку, которая плакала и кричала в припакрованном на обочине автомобиле.
Женщина, гулявшая с сыном по Приморскому парку, услышала детские крики, доносившиеся из припаркованного вдоль дороги автомобиля Daewoo Matiz с номерами Днепропетровской области.
Девочка лет трех была красная от жары и крика.
С помощью прохожих авто удалось открыть до приезда полиции.
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Родители появились только через 40 минут и рассказали, что ребенок крепко спал, поэтому они решили оставить приоткрытые окна и пошли в местный музей.
Сотрудники полиции провели с ними профилактическую беседу.
Правоохранители также напоминают всем родителям, что даже при относительно невысокой температуре летом +26 уже за 10 минут воздух в авто нагревается до +37, а в течение получаса – до +45.
При этом приоткрытые окна не дают эффекта охлаждения.
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Источник: Сhernomorsk.com.ua
Фото: Сhernomorsk.com.ua