PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Черноморске родители оставили трехлетнего ребенка спать в авто на жаре

В Черноморске прохожие спасли трехлетнюю девочку, которая плакала и кричала в припакрованном на обочине автомобиле.

У Чорноморську батьки залишили трирічну дитину спати в авто у спеку

Женщина, гулявшая с сыном по Приморскому парку, услышала детские крики, доносившиеся из припаркованного вдоль дороги автомобиля Daewoo Matiz с номерами Днепропетровской области.

Девочка лет трех была красная от жары и крика.

С помощью прохожих авто удалось открыть до приезда полиции.

Читайте: Жара в Украине: как спастись от теплового удара

Родители появились только через 40 минут и рассказали, что ребенок крепко спал, поэтому они решили оставить приоткрытые окна и пошли в местный музей.

Сотрудники полиции провели с ними профилактическую беседу.

Правоохранители также напоминают всем родителям, что даже при относительно невысокой температуре летом +26 уже за 10 минут воздух в авто нагревается до +37, а в течение получаса – до +45.

При этом приоткрытые окна не дают эффекта охлаждения.

Ранее мы рассказывали, как уберечься от теплового удара, когда температура за 30 градусов.

ИсточникСhernomorsk.com.ua

ФотоСhernomorsk.com.ua

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Эвакуация авто: как не получить штраф и штрафплощадки в Киеве
Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: суд арестовал третьего подозреваемого
Под Одессой столкнулись фура и легковушка – четверо погибших
Массовое отравление детей в лагере под Одессой – медики установили причину
В лагере под Одессой отравились 46 детей
В Киеве пьяный мужчина порезал мальчика на детской площадке
За рулем был ребенок. В ДТП под Николаевом погиб 10-летний мальчик
Прыгнул в воду и не вынырнул – в Одесской области в пруду утонул 7-летний мальчик
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка