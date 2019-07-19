У Чорноморську перехожі врятували трирічну дівчинку, яка плакала та кричала у припакрованому на узбіччі автомобілі.
Жінка, яка гуляла з сином у Приморському парку, почула дитячі крики, що доносилися з припаркованого уздовж дороги автомобіля Daewoo Matiz з номерами Дніпропетровської області.
Дівчинка років трьох була червона від спеки і крику.
За допомогою перехожих авто вдалося відкрити до приїзду поліції.
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Батьки з’явилися тільки через 40 хвилин і розповіли, що дитина міцно спала, тому вони вирішили залишити прочинені вікна та пішли до місцевого музею.
Співробітники поліції провели з ними профілактичну бесіду.
Правоохоронці також нагадують всім батькам, що навіть за відносно невисокої температури влітку +26 вже за 10 хвилин повітря в авто нагрівається до +37, а протягом півгодини – до +45.
При цьому прочинені вікна не дають ефекту охолодження.
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Джерело: Сhernomorsk.com.ua
Фото: Сhernomorsk.com.ua